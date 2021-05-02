В «Тоболе» рассказали о разгроме над одним из лидеров КПЛ и причинах быстрой замены Тошича

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Что касается матча, то игра разделилась на два тайма. Провели очень хороший первый тайм в плане организации, в тактическом плане, использовали высокий прессинг, не давая пространства сопернику. Забили очень хорошие голы, были еще моменты для того, чтобы увеличить счет.

Что касается второго тайма, провели его плохо, много позволили сопернику. Не проблема в том, что мы отдали инициативу, проблема в том, что мы плохо оборонялись и плохо реагировали на различные ситуации. Вследствие чего пару моментов у наших ворот создал соперник. Хорошо что забили третий гол и довели игру до победы.

«Тараз» — очень организованная команда и не случайно она находится в верхней части турнирной таблицы. Сейчас у нас есть неделя паузы, где мы можем немного восстановиться. Был очень плотный график, есть определенные накопления и важно получить необходимую паузу, чтобы качественно подготовиться к следующим матчам.

Говоря о Зоране, он почувствовал проблемы в икроножной мышце и нам пришлось его заменить. Завтра будем делать МРТ, после чего станет понятна степень его травмы", — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Отметим, что Зоран Тошич появился на поле на 61-й минуте, но уже на 72-й был заменен на Карлоса Фонсеку.