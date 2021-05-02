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2 мая, источник: Sport24

Дубль Роналду в концовке матча принес «Ювентусу» волевую победу над «Удинезе» и 3-е место в Серии А

В Италии завершился матч 34-го тура Серии А, в котором «Ювентус» в гостях обыграл «Удинезе» со счетом 2:1.

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Единственный гол в составе хозяев забил Науэль Молина, поразив ворота соперника на 10-й минуте. За туринский клуб дважды отличился Криштиану Роналду (83-я минута, 90).

Благодаря этой виктории «Ювентус» поднялся на 3-е место (69 очков) в турнирной таблице чемпионата Италии, опередив «Наполи» (67 очков) и «Милан» (69).

Удинезе
1:2
Первый тайм: 1:0
Ювентус
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