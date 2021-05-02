Дубль Роналду в концовке матча принес «Ювентусу» волевую победу над «Удинезе» и 3-е место в Серии А
В Италии завершился матч 34-го тура Серии А, в котором «Ювентус» в гостях обыграл «Удинезе» со счетом 2:1.
В Италии завершился матч 34-го тура Серии А, в котором «Ювентус» в гостях обыграл «Удинезе» со счетом 2:1.
Единственный гол в составе хозяев забил Науэль Молина, поразив ворота соперника на 10-й минуте. За туринский клуб дважды отличился Криштиану Роналду (83-я минута, 90).
Благодаря этой виктории «Ювентус» поднялся на 3-е место (69 очков) в турнирной таблице чемпионата Италии, опередив «Наполи» (67 очков) и «Милан» (69).