«Монако» уступил «Лиону», игравшему в меньшинстве

Монегаски вышли вперед на 25-й минуте усилиями Кевина Фолланда. Мемфис Депай во втором тайме помог гостям отыграться, а на 70-й минуте «Лион» остался в меньшинстве — Максенс Какере получил вторую желтую карточку. Несмотря на игру в меньшинстве, «Лиону» удалось повести в счете — гол забил Марсело Фильо.

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В концовке встречи нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер ударом с пенальти установил равный счет, однако гостям все же удалось добиться своего. Победный гол — на счету Райана Шерки.

Напомним, что команде Нико Ковача не мог помочь полузащитник Александр Головин. Россиянин отправился на карантин после того, как у него был выявлен коронавирус.