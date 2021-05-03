«Монако» уступил «Лиону», игравшему в меньшинстве
«Монако» потерпел поражение от «Лиона» в матче 35-го тура Лиги 1.
«Монако» потерпел поражение от «Лиона» в матче 35-го тура Лиги 1.
Монегаски вышли вперед на 25-й минуте усилиями Кевина Фолланда. Мемфис Депай во втором тайме помог гостям отыграться, а на 70-й минуте «Лион» остался в меньшинстве — Максенс Какере получил вторую желтую карточку. Несмотря на игру в меньшинстве, «Лиону» удалось повести в счете — гол забил Марсело Фильо.
В концовке встречи нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер ударом с пенальти установил равный счет, однако гостям все же удалось добиться своего. Победный гол — на счету Райана Шерки.
Напомним, что команде Нико Ковача не мог помочь полузащитник Александр Головин. Россиянин отправился на карантин после того, как у него был выявлен коронавирус.
В предыдущих пяти матчах чемпионата Франции «Монако» одержал победу. За три тура до финиша монегаски с 71 очком занимают 3-е место в турнирной таблице. «Лион» идет следом — 70.