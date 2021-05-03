«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» в матче Примеры

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых голы забили Лионель Месси (57-я и 69-я минуты) и Антуан Гризманн (63), у проигравших отличились Габриэль Паулиста (50) и Кристиан Солер (83). Первый гол Месси забил после того, как не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не участвовал в игре.