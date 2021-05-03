Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Монако
Лион
23
Футбол. Зарубежный
2.05
Валенсия
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
2.05
Сампдория
Рома
20
Футбол. Зарубежный
2.05
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
40
Футбол. Первый дивизион
2.05
Балтика
Алания
20
Футбол. Зарубежный
2.05
Гранада
Кадис
01
Футбол. Премьер-лига
2.05
Зенит
Локомотив
61
Футбол. Зарубежный
2.05
Удинезе
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
2.05
Монпелье
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
2.05
Вильярреал
Хетафе
10
Футбол. Премьер-лига
2.05
Ростов
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
2.05
Брест
Нант
14
Футбол. Зарубежный
2.05
Дижон
Метц
15
Футбол. Зарубежный
2.05
Лорьян
Анже
20
Футбол. Зарубежный
2.05
Ним
Реймс
22
Футбол. Первый дивизион
2.05
Нефтехимик
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
2.05
Краснодар-2
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
2.05
Нижний Новгород
Спартак-2
40
Футбол. Первый дивизион
2.05
Торпедо М
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
2.05
Чайка
Иртыш
21
Футбол. Зарубежный
2.05
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
2.05
Болонья
Фиорентина
33
Футбол. Зарубежный
2.05
Наполи
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Сассуоло
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Вальядолид
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Бордо
Ренн
10
Футбол. Первый дивизион
2.05
Шинник
Факел
02
Футбол. Премьер-лига
2.05
Химки
Урал
10
Футбол. Зарубежный
2.05
Лацио
Дженоа
43
Футбол. Первый дивизион
2.05
Акрон
Крылья Советов
12
Футбол. Первый дивизион
2.05
Енисей
Чертаново
11
Футбол. Первый дивизион
2.05
Оренбург
Томь
20
Все события
Фоторепортажи
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
12«Зенит» — чемпион!
00:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» в матче Примеры

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Валенсию» в выездном матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

Наверх

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых голы забили Лионель Месси (57-я и 69-я минуты) и Антуан Гризманн (63), у проигравших отличились Габриэль Паулиста (50) и Кристиан Солер (83). Первый гол Месси забил после того, как не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не участвовал в игре.

«Барселона» (74 очка) занимает третье место в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующего мадридского «Атлетико», «Валенсия» (36) идет 14-й.

Валенсия
2:3
Первый тайм: 0:0
Барселона
 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака»
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отменен
«Ювентус» вырвал победу благодаря дублю Роналду в концовке
«Вы отстой»: продолжается скандал между ЦСКА и «Спартаком»
Капелло прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России
«Монако» без Головина в большинстве уступил «Лиону» в Лиге 1
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь