«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» в матче Примеры
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Валенсию» в выездном матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Валенсию» в выездном матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых голы забили Лионель Месси (57-я и 69-я минуты) и Антуан Гризманн (63), у проигравших отличились Габриэль Паулиста (50) и Кристиан Солер (83). Первый гол Месси забил после того, как не реализовал пенальти. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не участвовал в игре.
«Барселона» (74 очка) занимает третье место в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующего мадридского «Атлетико», «Валенсия» (36) идет 14-й.