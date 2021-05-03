Игроки «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча

После финального свистка арбитра произошёл резонансный эпизод — футболисты команд устроили массовую драку. Причины потасовки пока неизвестны. По данным французских СМИ, по итогам драки красные карточки получили четыре футболиста: Жебель и Пеллегри из «Монако», Де Шильо и Марсело из «Лиона». По ходу матча также был удалён ещё один игрок «ткачей» Какере. Таким образом, встреча завершилась с пятью удалениями, четыре из которых — за драку.