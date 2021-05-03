Лионель Месси забил 50-й гол в карьере со штрафного
В матче 34-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону».
В матче 34-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону».
Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:3. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё один гол на свой счёт записал Антуан Гризманн.
При этом один из голов Месси забил со штрафного. Для него этот мяч стал 50-м в карьере со штрафного.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 28 голов и сделал 11 результативных передач.
«Барселона», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (36) — на 14-м месте. Лидирует в Примере мадридский «Атлетико» (76). На втором месте — «Реал» (74).