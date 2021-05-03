Лионель Месси забил 50-й гол в карьере со штрафного

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Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:3. В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё один гол на свой счёт записал Антуан Гризманн.

При этом один из голов Месси забил со штрафного. Для него этот мяч стал 50-м в карьере со штрафного.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2946100895277" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 28 голов и сделал 11 результативных передач.