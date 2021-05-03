Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2.05
Монако
Лион
23
Футбол. Зарубежный
2.05
Валенсия
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
2.05
Сампдория
Рома
20
Футбол. Зарубежный
2.05
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
40
Все события
Фоторепортажи
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
9Триумф «Авангарда»
09:25 (мск), источник: ТАСС

Спортивный директор «Боруссии» уверен, что футболист Холанд не покинет клуб летом

ТАСС, 3 мая. Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не покинет футбольный клуб в летнее трансферное окно. Уверенность в этом в эфире программы Doppelpass телеканала Sport1 высказал спортивный директор клуба Себастьян Кель.

Наверх
Источник: Reuters

По ходу текущего сезона в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Холанду со стороны многих ведущих европейских клубов, среди которых английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», испанские «Реал» и «Барселона».

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Боруссия Д

«Я понимаю, что Эрлинг Холанд будет играть за “Боруссию” в новом сезоне, — сказал Кель. — Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью идентифицирует себя с клубом».

Контакт норвежца с дортмундским клубом действует до июня 2024 года.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €110 млн.

Холанду 20 лет, в нынешнем сезоне норвежский футболист провел 38 матчей в разных турнирах, забил 37 мячей и отдал 11 голевых передач.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Зенит» — вторая команда-династия в России после «Спартака»
Конте выиграл четвертое скудетто в карьере
Даниил Медведев рассказал, как перенес коронавирус
«Вы отстой»: продолжается скандал между ЦСКА и «Спартаком»
Лионель Месси забил 50-й гол в карьере со штрафного
«Локомотив» призвал прояснить ситуацию с болельщиками команды
Игроки «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь