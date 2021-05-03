Спортивный директор «Боруссии» уверен, что футболист Холанд не покинет клуб летом

По ходу текущего сезона в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Холанду со стороны многих ведущих европейских клубов, среди которых английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», испанские «Реал» и «Барселона».
«Я понимаю, что Эрлинг Холанд будет играть за “Боруссию” в новом сезоне, — сказал Кель. — Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью идентифицирует себя с клубом».
Контакт норвежца с дортмундским клубом действует до июня 2024 года.
По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €110 млн.
Холанду 20 лет, в нынешнем сезоне норвежский футболист провел 38 матчей в разных турнирах, забил 37 мячей и отдал 11 голевых передач.