Спортивный директор «Боруссии» уверен, что футболист Холанд не покинет клуб летом

По ходу текущего сезона в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Холанду со стороны многих ведущих европейских клубов, среди которых английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», испанские «Реал» и «Барселона».

«Я понимаю, что Эрлинг Холанд будет играть за “Боруссию” в новом сезоне, — сказал Кель. — Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью идентифицирует себя с клубом».