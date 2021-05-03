Конте выиграл четвёртое скудетто в карьере, выйдя на 5-е место по этому показателю

Для главного тренера команды Антонио Конте это четвёртое скудетто в тренерской карьере — также он выигрывал три титула с «Ювентусом» (2011/12, 2012/13, 2013/14).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее этой отметки достигали лишь пять тренеров в истории чемпионата: Джованни Трапаттони (7), Массимилиано Аллегри (6), Фабио Капелло (5), Марчелло Липпи (5) и Карло Каркано (4).

Также Конте стал всего вторым тренером, победившим в Серии А и с «Интером», и с «Ювентусом». Это удавалось сделать только Трапаттони.