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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Конте выиграл четвёртое скудетто в карьере, выйдя на 5-е место по этому показателю

Миланский «Интер» досрочно победил в чемпионате Италии.

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Источник: Reuters

Для главного тренера команды Антонио Конте это четвёртое скудетто в тренерской карьере — также он выигрывал три титула с «Ювентусом» (2011/12, 2012/13, 2013/14).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее этой отметки достигали лишь пять тренеров в истории чемпионата: Джованни Трапаттони (7), Массимилиано Аллегри (6), Фабио Капелло (5), Марчелло Липпи (5) и Карло Каркано (4).

Также Конте стал всего вторым тренером, победившим в Серии А и с «Интером», и с «Ювентусом». Это удавалось сделать только Трапаттони.

«Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора». завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона «Интером».

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