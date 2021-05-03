СМИ: Дортмундская «Боруссия» готова летом продать Санчо за €90 млн

По информации телеканала, руководство «Боруссии» готово продать Санчо, если будут выполнены некоторые условия. В частности, если у команды останется время на приобретение футболиста на замену.
Ранее британская газета Guardian сообщала, что футболист является приоритетной целью английского «Манчестер Юнайтед».
По данным портала Transfermarkt, контракт Санчо с «Боруссией» действует до 30 июня 2023 года.
Санчо 21 год, в нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах за германский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 18 голевых передач.