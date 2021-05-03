СМИ: Дортмундская «Боруссия» готова летом продать Санчо за €90 млн

По информации телеканала, руководство «Боруссии» готово продать Санчо, если будут выполнены некоторые условия. В частности, если у команды останется время на приобретение футболиста на замену.

Ранее британская газета Guardian сообщала, что футболист является приоритетной целью английского «Манчестер Юнайтед».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным портала Transfermarkt, контракт Санчо с «Боруссией» действует до 30 июня 2023 года.