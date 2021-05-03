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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Тараза» назвал причину разгромного поражения от «Тобола»

Также он оценил молодежь.
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Главный тренер «Тараза» Вардан Минасян прокомментировал разгромное поражение от «Тобола» в матче девятого тура
Команда
Тараз
OLIMPBET-чемпионата
Казахстана по футболу.

«Мы знали, что играем с очень опытной и сыгранной командой, которая играет в очень сбалансированный футбол и использует каждую ошибку соперника. Если быть кратким, нам не хватило концентрации и свежести, но этому есть объяснение: трудно играть в таком плотном графике. Мы старались за счет ротации
как-то 
решить эту проблему, мы должны бережно относиться к нашим футболистам.

Впереди у нас добавилось креатива, а также стали появляться моменты. Мы начали создавать их, все видели, что мы могли забить.

Я очень доволен тем, как молодые тренируются, а главное, как они думают и как относятся к футболу. У каждого из них есть будущее, мы должны им доверять и помогать.

Не скрою, есть большое разочарование после поражения. Но в первую очередь тем, что не до конца выполнили установку, но, опять же, мы все проанализируем и будем двигаться дальше. По самоотдаче к нашим футболистам нет претензий. Они в каждой игре выкладываются по полной и физически, и эмоционально. Мы должны держать позитивный настрой, продолжать работать и развиваться», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Добавим, что «Тобол» победил со счетом 3:0.

Благодаря этой победе костанайцы набрали 18 очков и поднялись с четвертого места на второе, которое до минувшей игры занимал «Тараз». Подопечные Вардана Минасяна расположились на третьей строчке, имея в активе 17 баллов.
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