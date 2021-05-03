«Ордабасы» определился с приоритетным трансфером

Отмечается, что все четыре игрока шымкентцев, которые могут сыграть в этой позиции, травмированы: Абдуллай Диакате, Чиди Осучукву, Май Махлангу и Самат Шамши.

По этой причине тренерский штаб «Ордабасы» вынужденно ставит на эту позицию своих атакующих полузащитников. Один из таких случаев привел к разгромному поражению шымкентцев от «Кайрата» (0:3).