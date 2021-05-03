Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
12:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» определился с приоритетным трансфером

Команда идет шестой в КПЛ.

Наверх

Шымкентский «Ордабасы» хочет подписать центрального полузащитника, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Ордабасы

Речь идет о позиции опорного хавбека.

Отмечается, что все четыре игрока шымкентцев, которые могут сыграть в этой позиции, травмированы: Абдуллай Диакате, Чиди Осучукву, Май Махлангу и Самат Шамши.

По этой причине тренерский штаб «Ордабасы» вынужденно ставит на эту позицию своих атакующих полузащитников. Один из таких случаев привел к разгромному поражению шымкентцев от «Кайрата» (0:3).

После семи туров «Ордабасы» занимает шестое место в КПЛ-2021.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Зенит» первым в истории выиграл РПЛ три раза подряд
Конте выиграл четвертое скудетто в карьере
Тренер Нурмагомедова рассказал об ошибке бойца
Старт карьеры Мазепина в Ф-1 - это провал. Давайте без полутонов
Клуб Черышева уволил главного тренера
Совета директоров «Спартака» пополнили два новых члена
Обладатель Кубка Гагарина расстался с двумя хоккеистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь