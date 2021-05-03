Без Вагнера. «Кайрат» объявил состав на матч с пятой командой КПЛ
Алматинцы сыграют на выезде.
Алматинцы сыграют на выезде.
Петропавловский «Кызыл-Жар» и алматинский «Кайрат» объявили составы на матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Петропавловске и начнется в 16:00.
Отметим, что в этой игре «Кайрат» не сможет рассчитывать на Вагнера Лава. Бразилец получил красную карточку в предыдущем туре.
Состав «Кызыл-Жара»: Мирослав Лобанцев (В) (К) — Дмитрий Шмидт, Валерий Каршакевич, Алибек Касым, Олег Мурачев, Нурлан Даиров — Алтынбек Сапаров, Пабло Подио, Юрий Бушман, Тимур Мульдинов — Данило Алмейда;.
Резерв: Алмат Бекбаев (В), Вадим Петров (В) — Руслан Есимов, Виктор Гунченко, Ильдар Аитов — Ерасыл Сейтканов, Максим Драченко, Мусса Коне, Артем Черединов — Максим Скорых, Эрнист Батырканов;.
«Кайрат»: Стас Покатилов (В) — Дино Миканович, Нуралы Алип, Денис Поляков, Сергей Кейлер — Небойша Косович, Айбол Абикен, Камо Оганесян, Гулжигит Алыкулов — Адеринсола Эсеола, Хосе Канте;.
Резерв: Данил Устименко (В) — Раде Дугалич — Андрей Ульшин, Данияр Усенов — Штрели Мамба, Артур Шушеначев.