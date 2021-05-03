Хави Грасия уволен с поста главного тренера «Валенсии»

«Клуб благодарит вас за вашу работу и преданность делу в течение сезона и желает вам успехов в будущем. Командой будет временно руководить Сальвадор Гонсалес», — говорится в объявлении.

В составе команды выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Грасия возглавлял команду с лета 2020 года. «Валенсия» занимает 14-е место в чемпионате Испании, набрав 36 очков после 34 туров.