Дебютант КПЛ лишился нового тренера. Вскрылись неожиданные подробности

«Масудов решил не ввязываться в эту историю. Точнее, руководство клуба из Туркестана сделало все для того, чтобы он отказался. Главным камнем преткновения стал вопрос ассистентов. Вахид Юнусович хотел привлечь к работе 1−2 помощников. Но ему поставили условие: либо один, либо никак. Но есть мнение, что боссы “Турана” намерено сорвали приход специалиста, так как не были уверены в будущем своих детей игроков в команде. Больше прихода Масудова в клубе боялись появления нового спортивного директора. По слухам, на эту позицию претендовал Руслан Балтиев. Между тем, в воскресенье у команды была встреча с акимом области Умирзаком Шукеевым. На удивление игроков, глава региона поддержал как руководителей клуба, так и главного тренера Абдухалика Бурибаева. Дескать, все хорошо, не переживайте, верю, что наладится и так далее. Игроки заметно приободрились после этих слов. Как они сами выражаются: “дух поднял”», — написал источник.