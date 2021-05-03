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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ лишился нового тренера. Вскрылись неожиданные подробности

Команда идет на предпоследнем месте.

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Казахстанский специалист Вахид Масудов не возглавит ФК «Туран», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что 61-летний специалист согласился возглавить дебютанта КПЛ. Однако по информации инсайдера Айдына Кожахмета, тренер не договорился с руководством клуба.

Команда
Туран

«Масудов решил не ввязываться в эту историю. Точнее, руководство клуба из Туркестана сделало все для того, чтобы он отказался. Главным камнем преткновения стал вопрос ассистентов. Вахид Юнусович хотел привлечь к работе 1−2 помощников. Но ему поставили условие: либо один, либо никак. Но есть мнение, что боссы “Турана” намерено сорвали приход специалиста, так как не были уверены в будущем своих детей игроков в команде. Больше прихода Масудова в клубе боялись появления нового спортивного директора. По слухам, на эту позицию претендовал Руслан Балтиев. Между тем, в воскресенье у команды была встреча с акимом области Умирзаком Шукеевым. На удивление игроков, глава региона поддержал как руководителей клуба, так и главного тренера Абдухалика Бурибаева. Дескать, все хорошо, не переживайте, верю, что наладится и так далее. Игроки заметно приободрились после этих слов. Как они сами выражаются: “дух поднял”», — написал источник.

После восьми туров «Туран» с тремя очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ.

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