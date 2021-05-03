Дебютант КПЛ лишился нового тренера. Вскрылись неожиданные подробности
Команда идет на предпоследнем месте.
Команда идет на предпоследнем месте.
Казахстанский специалист Вахид Масудов не возглавит ФК «Туран», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что 61-летний специалист согласился возглавить дебютанта КПЛ. Однако по информации инсайдера Айдына Кожахмета, тренер не договорился с руководством клуба.
«Масудов решил не ввязываться в эту историю. Точнее, руководство клуба из Туркестана сделало все для того, чтобы он отказался. Главным камнем преткновения стал вопрос ассистентов. Вахид Юнусович хотел привлечь к работе 1−2 помощников. Но ему поставили условие: либо один, либо никак. Но есть мнение, что боссы “Турана” намерено сорвали приход специалиста, так как не были уверены в будущем своих детей игроков в команде. Больше прихода Масудова в клубе боялись появления нового спортивного директора. По слухам, на эту позицию претендовал Руслан Балтиев. Между тем, в воскресенье у команды была встреча с акимом области Умирзаком Шукеевым. На удивление игроков, глава региона поддержал как руководителей клуба, так и главного тренера Абдухалика Бурибаева. Дескать, все хорошо, не переживайте, верю, что наладится и так далее. Игроки заметно приободрились после этих слов. Как они сами выражаются: “дух поднял”», — написал источник.
После восьми туров «Туран» с тремя очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ.