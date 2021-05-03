Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
15:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» пропустил гол от воспитанника, упустил победу и шанс подняться на второе место в КПЛ

Алматинцы на 7 очков отстают от «Астаны».

Наверх

Алматинский «Кайрат» сыграл вничью петропавловским «Кызыл-Жаром» в девятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Петропавловске, завершился со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли подопечные Алексея Шпилевского. На 28-й минуте «Кайрат» удачно разыграли угловой и Денис Поляков головой переправил мяч в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кызыл-Жар» сумел отыграться только во втором тайме. На 78-й минуте после подачи с углового отличился Алибек Касым, забивший в четвертом матче подряд. Добавим, что защитник является воспитанником «Кайрата».

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры «Кайрат» с 16 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, опережая «Кызыл-Жар» на два балла. Лидирует «Астана» с 23 очкми.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
«Сдаются коттеджи». Плющенко не щадят после ухода Трусовой
Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
«Все бесит»: Медведев высказался об игре перед «Ролан Гаррос»
Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
В «Спартаке» объяснили включение Салиховой в совет директоров
Обладатель Кубка Гагарина расстался с двумя хоккеистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь