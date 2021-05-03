«Кайрат» пропустил гол от воспитанника, упустил победу и шанс подняться на второе место в КПЛ
Алматинцы на 7 очков отстают от «Астаны».
Алматинцы на 7 очков отстают от «Астаны».
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью петропавловским «Кызыл-Жаром» в девятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч, прошедший в Петропавловске, завершился со счетом 1:1.
Первыми счет в матче открыли подопечные Алексея Шпилевского. На 28-й минуте «Кайрат» удачно разыграли угловой и Денис Поляков головой переправил мяч в ворота.
«Кызыл-Жар» сумел отыграться только во втором тайме. На 78-й минуте после подачи с углового отличился Алибек Касым, забивший в четвертом матче подряд. Добавим, что защитник является воспитанником «Кайрата».
После этой игры «Кайрат» с 16 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, опережая «Кызыл-Жар» на два балла. Лидирует «Астана» с 23 очкми.