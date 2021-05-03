Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Спартак
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский футболист Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины», сообщается на странице итальянского клуба в Twitter.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Кокорин в январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». В составе нового клуба форвард сыграл три матча и провел на поле в общей сложности 77 минут. Российский футболист не выходил на поле с 3 марта, он восстанавливался от мышечной травмы.

«Фиорентина» в ближайшем матче примет римский «Лацио» 8 мая в рамках 35-го тура чемпионата Италии. «Фиалки» занимают 14-е место в серии А, набрав после 34 матчей 35 очков.

Читайте также
 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
«Зенит» первым в истории выиграл РПЛ три раза подряд
«Сдаются коттеджи». Плющенко не щадят после ухода Трусовой
Тренер Нурмагомедова рассказал об ошибке бойца
Старт карьеры Мазепина в Ф-1 - это провал. Давайте без полутонов
В «Спартаке» объяснили включение Салиховой в совет директоров
«Спартак» играет с «Арсеналом» в РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь