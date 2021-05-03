Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский футболист Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины», сообщается на странице итальянского клуба в Twitter.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский футболист Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины», сообщается на странице итальянского клуба в Twitter.
Кокорин в январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». В составе нового клуба форвард сыграл три матча и провел на поле в общей сложности 77 минут. Российский футболист не выходил на поле с 3 марта, он восстанавливался от мышечной травмы.
«Фиорентина» в ближайшем матче примет римский «Лацио» 8 мая в рамках 35-го тура чемпионата Италии. «Фиалки» занимают 14-е место в серии А, набрав после 34 матчей 35 очков.