Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

Кокорин в январе перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». В составе нового клуба форвард сыграл три матча и провел на поле в общей сложности 77 минут. Российский футболист не выходил на поле с 3 марта, он восстанавливался от мышечной травмы.