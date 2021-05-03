Владельца «Кайрата» призвали избавиться от Шпилевского
Алматинскому «Кайрату» следует поменять главного тренера Алексея Шпилевского на другого специалиста. С такой инициативой к владельцу клуба Кайрату Боранбаеву обратился автор
Алматинскому «Кайрату» следует поменять главного тренера Алексея Шпилевского на другого специалиста. С такой инициативой к владельцу клуба Кайрату Боранбаеву обратился автор
«Господин Боранбаев, меняйте срочно главного тренера, иначе вся ваша долгожданная Лига чемпионов ограничится первым раундом квалификации. У «Кайрата» Шпилевского нет ни игры, ни мысли, ни перспективы. Поблагодарите Алексея Николаевича за «золото"-2020 и отправьте его домой. Понимаю, что не мне Вас учить, но, полагаю, я транслирую настроение подавляющего большинства болельщиков алматинского клуба и любителей казахстанского футбола», — написал журналист.
Сегодня, 3 мая, «Кайрат» на выезде потерял очки в матче с «Кызыл-Жаром» (1:1). Алматинский клуб с 16 очками занимает четвертое место в таблице, отставая от лидирующей «Астаны» на семь баллов.