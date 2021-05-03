Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
17:46 (мск), источник: Vesti.kz

Владельца «Кайрата» призвали избавиться от Шпилевского

Алматинскому «Кайрату» следует поменять главного тренера Алексея Шпилевского на другого специалиста. С такой инициативой к владельцу клуба Кайрату Боранбаеву обратился автор телеграм-канала «Тень отца Гурмана» Владимир Жарков.

Наверх

«Господин Боранбаев, меняйте срочно главного тренера, иначе вся ваша долгожданная Лига чемпионов ограничится первым раундом квалификации. У «Кайрата» Шпилевского нет ни игры, ни мысли, ни перспективы. Поблагодарите Алексея Николаевича за «золото"-2020 и отправьте его домой. Понимаю, что не мне Вас учить, но, полагаю, я транслирую настроение подавляющего большинства болельщиков алматинского клуба и любителей казахстанского футбола», — написал журналист.

Сегодня, 3 мая, «Кайрат» на выезде потерял очки в матче с «Кызыл-Жаром» (1:1). Алматинский клуб с 16 очками занимает четвертое место в таблице, отставая от лидирующей «Астаны» на семь баллов.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
«Сдаются коттеджи». Плющенко не щадят после ухода Трусовой
Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
«Все бесит»: Медведев высказался об игре перед «Ролан Гаррос»
Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
В «Спартаке» объяснили включение Салиховой в совет директоров
Обладатель Кубка Гагарина расстался с двумя хоккеистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь