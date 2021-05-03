Владельца «Кайрата» призвали избавиться от Шпилевского

«Господин Боранбаев, меняйте срочно главного тренера, иначе вся ваша долгожданная Лига чемпионов ограничится первым раундом квалификации. У «Кайрата» Шпилевского нет ни игры, ни мысли, ни перспективы. Поблагодарите Алексея Николаевича за «золото"-2020 и отправьте его домой. Понимаю, что не мне Вас учить, но, полагаю, я транслирую настроение подавляющего большинства болельщиков алматинского клуба и любителей казахстанского футбола», — написал журналист.