«Шахтер» забил в свои ворота и потерял очки в матче с «Кайсаром»
Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в девятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в девятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел на стадионе «Астана Арена» и завершился со счетом 1:1.
Первыми счет в игре открыли «горняки». На седьмой минуте Виталий Балашов вывел «Шахтер» вперед. «Кайсар» сумел отыграться в концовке не без помощи соперника. Нападающий «Шахтера» Евгений Павлов, пытаясь помешать сопернику, срезал мяч в свои ворота после подачи с углового.
После этой игры «Шахтер» с семью очками занимает 11-е место в таблице, опережая на балл «Кайсар».
Ранее в других матчах тура «Кайрат» потерял очки с «Кызыл-жаром» (1:1), «Ордабасы» сенсационно проиграл «Турану» (0:1), а «Акжайык» обыграл «Жетысу» (3:2).