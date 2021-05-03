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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» забил в свои ворота и потерял очки в матче с «Кайсаром»

Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в девятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел на стадионе «Астана Арена» и завершился со счетом 1:1.

Первыми счет в игре открыли «горняки». На седьмой минуте Виталий Балашов вывел «Шахтер» вперед. «Кайсар» сумел отыграться в концовке не без помощи соперника. Нападающий «Шахтера» Евгений Павлов, пытаясь помешать сопернику, срезал мяч в свои ворота после подачи с углового.

После этой игры «Шахтер» с семью очками занимает 11-е место в таблице, опережая на балл «Кайсар».

Ранее в других матчах тура «Кайрат» потерял очки с «Кызыл-жаром» (1:1), «Ордабасы» сенсационно проиграл «Турану» (0:1), а «Акжайык» обыграл «Жетысу» (3:2).

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