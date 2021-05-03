«Шахтер» забил в свои ворота и потерял очки в матче с «Кайсаром»

Матч прошел на стадионе «Астана Арена» и завершился со счетом 1:1.

Первыми счет в игре открыли «горняки». На седьмой минуте Виталий Балашов вывел «Шахтер» вперед. «Кайсар» сумел отыграться в концовке не без помощи соперника. Нападающий «Шахтера» Евгений Павлов, пытаясь помешать сопернику, срезал мяч в свои ворота после подачи с углового.

После этой игры «Шахтер» с семью очками занимает 11-е место в таблице, опережая на балл «Кайсар».