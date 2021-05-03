«Нам не платят три месяца». Тихонов рассказал о проблемах «Астаны» и о своем здоровье
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов дал интервью
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов дал интервью
— Андрей Валерьевич, вы пропустили последние три матча команды
— Спасибо, уже гораздо лучше. Надеюсь, что к следующему туру уже буду в строю. Подхватил пневмонию, пришлось лечиться дома и руководить тренировочным процессом дистанционно.
— В ваше отсутствие команда не сбилась с победного графика и набрала девять баллов из девяти возможных. Тяжело наблюдать со стороны?
— Безусловно тяжело. Эффект личного присутствия очень важен. Те же индивидуальные беседы с игроками, другие нюансы — это никак не заменить никакими технологиями. Конечно, переживать, сидя у экрана, очень специфично. Когда стоишь у бровки, то лучше видишь картину, можешь понять все по глазам игроков, по их движениям. И за счет этого можно вносить
— В кулуарах поговаривают, что у «Астаны» имеются существенные финансовые проблемы.
— Это действительно так, глупо скрывать то, что и без этого всем известно. Команда не получает зарплату несколько месяцев. Крайне тяжело сохранять оптимизм и концентрацию в такой ситуации. Когда футболисты месяцами не видят денег, это сказывается на их психологическом состоянии. Машина ведь не поедет без топлива. А мы уже, по сути, играем на сухих парах, последний раз нам платили за январь. Дело не только в том, что нам не платят. Нам даже не говорят, когда ситуация нормализуется. И нормализуется ли вообще. Если бы просто сказали: потерпите, допустим, до июня, а потом все будет хорошо, то нет вопросов. Но никто ничего не говорит. Это не претензия в адрес менеджмента клуба, наши директоры делают все от них зависящее, и даже больше. Но есть ведь спонсоры, учредители. И на этом уровне, к сожалению, пока тишина и штиль. Мы этим обстоятельством обеспокоены.
Добавим, что после девяти туров «Астана» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице КПЛ, опережая ближайшего преследователя на пять баллов.