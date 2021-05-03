Тренер «Ордабасы» назвал виновного в поражении от дебютанта КПЛ и причину отсутствия Жоао Пауло
Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч девятого тура
Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч девятого тура
— Сложно комментировать такой матч, я надеюсь, что это очень сильно ударит по самолюбию абсолютно всех и игроков, тренеров… Само поражение, которое очень болезненное, оно раскрывает реальные наши проблемы. Самое страшное, чего я не ожидал, что мы очень зависимы от некоторых ключевых игроков, компенсировать отсутствие которых мы не смогли, и к сожалению, мы превратились в абсолютно посредственную команду. Выход из этой ситуации, как я говорил ранее, реально понимать проблему и приложить максимум усилий, чтобы проявить себя лучше.
Я не могу особо предъявить претензии футболистам, особенно во второй половине матча, они хотели, но вопрос — могли ли? В этом и есть наша большая проблема, большая беда. Если мы будем надеяться на
— По какой причине сегодня на поле отсутствовал Жоао Пауло?
— Как я уже сказал, очень большая нагрузка выпала на ряд игроков, том числе и на ключевых. Жоао в этом трехдневном игровом цикле, почувствовал мышечный спазм. Очень большой риск был сегодня для его здоровья и для дальнейшего участия в чемпионате, он нужен был сегодня и это конечно ощущалось. Я не вправе рисковать его здоровьем, я очень надеюсь, чтобы как можно быстрее опустел наш лазарет, а команда попыталась успокоиться, перезагрузиться и играть.