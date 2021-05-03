Тренер «Ордабасы» назвал виновного в поражении от дебютанта КПЛ и причину отсутствия Жоао Пауло

— Сложно комментировать такой матч, я надеюсь, что это очень сильно ударит по самолюбию абсолютно всех и игроков, тренеров… Само поражение, которое очень болезненное, оно раскрывает реальные наши проблемы. Самое страшное, чего я не ожидал, что мы очень зависимы от некоторых ключевых игроков, компенсировать отсутствие которых мы не смогли, и к сожалению, мы превратились в абсолютно посредственную команду. Выход из этой ситуации, как я говорил ранее, реально понимать проблему и приложить максимум усилий, чтобы проявить себя лучше.

Я не могу особо предъявить претензии футболистам, особенно во второй половине матча, они хотели, но вопрос — могли ли? В этом и есть наша большая проблема, большая беда. Если мы будем надеяться на кого-то, а не лично на себя, при этом не неся личную ответственность, двигаться вперед смысла не будет. Я абсолютно не снимаю с себя ответственность, наверное, львиная доля лежит именно на мне. Это поражение должны принимать абсолютно все, как за свое личное, а не перекладывать на кого-то и сделать все от себя зависящее и выйти из этой непростой ситуации.

— По какой причине сегодня на поле отсутствовал Жоао Пауло?