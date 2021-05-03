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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Ордабасы» назвал виновного в поражении от дебютанта КПЛ и причину отсутствия Жоао Пауло

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч девятого тура премьер-лиги против «Турана» (0:1), сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

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— Сложно комментировать такой матч, я надеюсь, что это очень сильно ударит по самолюбию абсолютно всех и игроков, тренеров… Само поражение, которое очень болезненное, оно раскрывает реальные наши проблемы. Самое страшное, чего я не ожидал, что мы очень зависимы от некоторых ключевых игроков, компенсировать отсутствие которых мы не смогли, и к сожалению, мы превратились в абсолютно посредственную команду. Выход из этой ситуации, как я говорил ранее, реально понимать проблему и приложить максимум усилий, чтобы проявить себя лучше.

Я не могу особо предъявить претензии футболистам, особенно во второй половине матча, они хотели, но вопрос — могли ли? В этом и есть наша большая проблема, большая беда. Если мы будем надеяться на кого-то, а не лично на себя, при этом не неся личную ответственность, двигаться вперед смысла не будет. Я абсолютно не снимаю с себя ответственность, наверное, львиная доля лежит именно на мне. Это поражение должны принимать абсолютно все, как за свое личное, а не перекладывать на кого-то и сделать все от себя зависящее и выйти из этой непростой ситуации.

— По какой причине сегодня на поле отсутствовал Жоао Пауло?

— Как я уже сказал, очень большая нагрузка выпала на ряд игроков, том числе и на ключевых. Жоао в этом трехдневном игровом цикле, почувствовал мышечный спазм. Очень большой риск был сегодня для его здоровья и для дальнейшего участия в чемпионате, он нужен был сегодня и это конечно ощущалось. Я не вправе рисковать его здоровьем, я очень надеюсь, чтобы как можно быстрее опустел наш лазарет, а команда попыталась успокоиться, перезагрузиться и играть.

Ордабасы
0:1
Первый тайм: 0:0
Туран
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