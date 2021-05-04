«Аль-Садд» не намерен продлевать контракт с Хави из-за неудачи в азиатской ЛЧ

Несмотря на все выигранные внутренние турниры правление «Аль-Садда» оценивало работу Хави по выступлениям в азиатской Лиге чемпионов, где подопечные испанского специалиста не смогли получить право выхода в плей-офф. Таким образом, Хави покинет клуб по истечению действующего соглашения — в конце нынешнего сезона.

«Аль-Садд» стал чемпионом Катара за четыре тура до конца чемпионата. После этого команда не позволила себе проиграть, обыграв в заключительном туре «Катар» — 3:0.

«Аль-Садд» из 22 игр выиграл 19, забив больше всех мячей и пропустив меньше всех (соотношение голов — 77:14).

Победа в чемпионате — четвёртый трофей для Хави во главе «Аль-Садда». До этого он дважды выиграл Кубок наследного принца Катара, а также завоевал Кубок шейха Яссима.