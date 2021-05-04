«Жетысу» уволит главного тренера? Появилась информация

«До четверга должна определиться дальнейшая судьба пока еще действующего главного тренера «Жетысу» Рината Алюетова в талдыкорганском клубе. В облспорте крайне недовольны как текущим положением «семиреченцев» (1 очко и единолично последнее место в турнирной таблице), так и футболом в исполнении «Жетысу».

Проблема в том, что прямо сейчас у руководства клуба нет кандидата на смену Алюетову, да и с учетом более чем скромного бюджета талдыкорганцев очереди из претендентов на пост рулевого «Жетысу» не видно. Это обстоятельство пока и позволяет Ринату Муратовичу оставаться на своей должности. Однако в течение двух-трех дней все может кардинально поменяться", — пишет источник.