Казахстанский футболист выпрыгнул с третьего этажа военкомата. Он объявлен в розыск, ему грозит срок
Бывший футболист «Экибастуза» Рустем Назымбеков выпрыгнул с третьего этажа военкомата в Павлодаре, сообщает
Бывший футболист «Экибастуза» Рустем Назымбеков выпрыгнул с третьего этажа военкомата в Павлодаре, сообщает
Тем самым 20-летний игрок уклонился от службы в армии.
В 2018 году футболист выступал в «Аксу», а на следующий год был «Экибастуз». Известно, что полузащитник также находился в молодежной команде алматинского «Кайрата», однако контракт с ним не подписали. Есть вероятность, что клуб из южной столицы отказался от него
«Знакомые Рустема характеризуют его как адекватного человека. Некогда футболист считался самым перспективным в своем районе Экибастуза, так называемым «седьмым». Еще можно добавить, что Назымбеков рано стал отцом — в 15 лет.
Ролик побега Назымбекова распространился в социальных сетях. В Министерстве обороны рассказали, что за уклонение от призыва
Рустем Назымбеков действовал не один. Компанию в побеге ему составил другой призывник 1998 года рождения Мухамедкарим Кульниязов. Последний сейчас находится в больнице с диагнозом «закрытый перелом таранной кости». Что касается Назымбекова, то он объявлен в розыск.
Интересно, что побег случился в день рождения футболиста.
«Законных оснований для освобождения от призыва на воинскую службу они не имели. 2 мая 2021 года, находясь в здании областного сборного пункта акимата Павлодарской области, незаконно самовольно убыли оттуда, выпрыгнув с третьего этажа», — сообщили в
По факту возбуждено уголовное дело по статье 387 УК «Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».
Статья предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (2 миллиона 917 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок", — пишет источник.