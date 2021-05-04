Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.05
Майнц
Герта
11
Футбол. Зарубежный
3.05
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
3.05
Торино
Парма
10
Футбол. Зарубежный
3.05
Севилья
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
3.05
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
12
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист выпрыгнул с третьего этажа военкомата. Он объявлен в розыск, ему грозит срок

Бывший футболист «Экибастуза» Рустем Назымбеков выпрыгнул с третьего этажа военкомата в Павлодаре, сообщает Meta-ratings.kz.

Наверх
Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Тем самым 20-летний игрок уклонился от службы в армии.

В 2018 году футболист выступал в «Аксу», а на следующий год был «Экибастуз». Известно, что полузащитник также находился в молодежной команде алматинского «Кайрата», однако контракт с ним не подписали. Есть вероятность, что клуб из южной столицы отказался от него из-за проблем с дисциплиной. В феврале 2019 года футболист проходил сборы в составе «Астаны М». Столичный клуб тоже не стал оставлять его у себя.

«Знакомые Рустема характеризуют его как адекватного человека. Некогда футболист считался самым перспективным в своем районе Экибастуза, так называемым «седьмым». Еще можно добавить, что Назымбеков рано стал отцом — в 15 лет.

Ролик побега Назымбекова распространился в социальных сетях. В Министерстве обороны рассказали, что за уклонение от призыва экс-футболисту может грозить штраф почти в три миллиона тенге или лишение свободы сроком до одного года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рустем Назымбеков действовал не один. Компанию в побеге ему составил другой призывник 1998 года рождения Мухамедкарим Кульниязов. Последний сейчас находится в больнице с диагнозом «закрытый перелом таранной кости». Что касается Назымбекова, то он объявлен в розыск.

Интересно, что побег случился в день рождения футболиста.

«Законных оснований для освобождения от призыва на воинскую службу они не имели. 2 мая 2021 года, находясь в здании областного сборного пункта акимата Павлодарской области, незаконно самовольно убыли оттуда, выпрыгнув с третьего этажа», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 387 УК «Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Статья предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (2 миллиона 917 тысяч тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок", — пишет источник.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Овечкин не доиграл матч, канадец избил Панарина и Бучневича
Стал известен соперник хоккеистов РФ в полуфинале юниорского ЧМ
Источник: Жирков покинет «Зенит»
Малкин лечился полтора месяца, чтобы пережить позор в дерби
Россиянка стала чемпионкой мира по шашкам после скандала
СМИ: Панарин выбыл до конца сезона после драки
В Латвии прокомментировали слухи о неготовности к проведению ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь