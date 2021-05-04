Глейзеры не собираются продавать «МЮ»

2 мая фанаты «МЮ» перед матчем 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем» прорвались на стадион и устроили акцию протеста против руководства «красных дьяволов». Фанаты требуют продажи клуба. Из-за протестов матч был перенесен на неопределенное время.