«Кайрат» после провала в КПЛ выступил с заявлением

«Уважаемые болельщики! Наша команда переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия неудачных матчей. Мы переживаем эти неудачи точно так же, как и наши болельщики.

Сейчас тренерский штаб и игроки как никогда нуждаются в единении с болельщиками. Мы работаем над тем, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. За черной полосой обязательно пойдет белая! Верим!" — говорится в сообщении клуба.

После девяти туров «Кайрат» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице КПЛ, отставая от лидирующей «Астаны» на семь баллов.