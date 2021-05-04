«Кайрат» после провала в КПЛ выступил с заявлением
Алматинский «Кайрат» выступил с обращением к болельщикам после ничейного матча с «Кызыл-Жаром» (1:1) в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу.
Алматинский «Кайрат» выступил с обращением к болельщикам после ничейного матча с «Кызыл-Жаром» (1:1) в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу.
«Уважаемые болельщики! Наша команда переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия неудачных матчей. Мы переживаем эти неудачи точно так же, как и наши болельщики.
Сейчас тренерский штаб и игроки как никогда нуждаются в единении с болельщиками. Мы работаем над тем, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. За черной полосой обязательно пойдет белая! Верим!" — говорится в сообщении клуба.
После девяти туров «Кайрат» с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице КПЛ, отставая от лидирующей «Астаны» на семь баллов.