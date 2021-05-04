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14:05 (мск), источник: Sport24

«Рома» сообщила, что Фонсека покинет команду по окончании сезона

Португальский тренер Паулу Фонсека покинет «Рому» по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба римлян. Контракт 48-летнего тренера действует до 30 июня 2021 года.

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Источник: Reuters

В «Роме» Паулу Фонсека работает с 1 июля 2019 года, куда перешел из донецкого «Шахтера». С римлянами португалец не завоевал ни одного трофея.

В чемпионате Италии команда занимает 7-е место. В текущем сезоне Фонсека вывел «Рому» в полуфинал Лиги Европы. В первом матче римляне проиграли «Манчестер Юнайтед» (2:6).

Паулу Фонсека и его тренерский штаб продолжат работать с «Ромой» до конца текущего сезона.

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