«Рома» сообщила, что Фонсека покинет команду по окончании сезона
Португальский тренер Паулу Фонсека покинет «Рому» по окончании сезона. Об этом сообщает
Португальский тренер Паулу Фонсека покинет «Рому» по окончании сезона. Об этом сообщает
В «Роме» Паулу Фонсека работает с 1 июля 2019 года, куда перешел из донецкого «Шахтера». С римлянами португалец не завоевал ни одного трофея.
В чемпионате Италии команда занимает 7-е место. В текущем сезоне Фонсека вывел «Рому» в полуфинал Лиги Европы. В первом матче римляне проиграли «Манчестер Юнайтед» (2:6).
Паулу Фонсека и его тренерский штаб продолжат работать с «Ромой» до конца текущего сезона.