Жозе Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью возглавит «Рому».

«Клуб рад сообщить, что достигнута договоренность с Жозе Моуринью о том, что он станет нашим новым главным тренером с сезона 2021/2022», — говорится в сообщении «Ромы».

Ранее «Рома» на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Паулу Фонсеки. Специалист покинет команду по окончании сезона, когда закончится действие его контракта.

19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. До «Тоттенхэма» Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».