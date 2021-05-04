От Томасова до Нусербаева. Топ-5 игроков КПЛ, от которых зависят команды

Больше трети OLIMPBET-чемпионата Казахстана уже позади, болельщикам все еще предстоит привыкнуть, что теперь туров во внутреннем первенстве будет всего лишь 26. Потихоньку вырисовывается ситуация в турнирной таблице, а еще стало понятно, кто является ударной силой в командах-лидерах. Корреспондент Vesti.kz собрал топ-5 игроков, от которых сильнее всего зависят клубы КПЛ.

5. Танат Нусербаев («Туран»)

34-летний нападающий клуба-дебютанта КПЛ приносит ощутимую пользу команде. В понедельник его голевая передача позволила «Турану» одержать первую победу в КПЛ, а случилось это в гостевой встрече против «Ордабасы» — 1:0.

На счету Нусербаева восемь матчей (пять полных). За 574 минуты на поле он забил один гол и сделал три ассиста. В общей сложности Танат поучаствовал в четырех из восьми голов команды. Показатель — 50 процентов.

Без Нусербаева «Туран» сыграл выездной матч с «Тоболом», тогда все завершилось разгромом от костанайцев — 5:0. Ту игру Танат пропустил из-за проблем со здоровьем.

Голевая передача, принесшая успех в игре с «Ордабасы»:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fN0cEwwH8mw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

4. Каролис Лаукжемис («Кайсар»)

Для литовского нападающего это дебютный сезон в КПЛ. И если у кызылординской команды дела особо не складываются (12-е место и шесть очков), то у Лаукжемиса относительно неплохая результативность.

29-летний форвард провел девять матчей (пять полных), забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. Тем самым он поучаствовал в пяти из десяти голов «Кайсара». Показатель — 50 процентов.

Обходиться без Каролиса «волкам» пока не приходилось.

Один из голов Лаукжемиса в ворота «Ордабасы»:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sgRXg-Yqg7s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3. Педро Эуженио («Тараз»)

30-летний португалец стал настоящим лидером «Тараза», который в настоящий момент идет на третьем месте в таблице. Он отыграл восемь из девяти матчей полностью. Лишь в первом туре КПЛ Эуженио вышел на замену со скамейки запасных.

Проведя на поле 755 минут, Педро отличился пятью голами и двумя ассистами. Такая же статистика у него была по итогам КПЛ-2020, когда он провел 18 встреч за «Жетысу».

Всего «Тараз» забил 14 голов, в семи из которых принял непосредственное участие Эуженио. Показатель — 50 процентов. Матчей он еще не пропускал.

Великолепный гол португальца в матче с «Тураном»:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VmDo2QYU4nw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2. Жоао Пауло («Ордабасы»)

32-летний бразильский голеадор вновь демонстрирует прекрасное бомбардирское чутье. Пауло, несомненно, является лидером «Ордабасы». Шымкентцы страдают от отсутствия Жоао, на что уже намекнул главный тренер Александр Седнев после вчерашнего сенсационного поражения от «Турана» (0:1). Этот матч Пауло пропустил из-за повреждения.

В этом сезоне он провел семь матчей в КПЛ (пять полных). За 525 минут он забил шесть мячей и сделал три ассиста, поучаствовав в девяти из 17 голов «Ордабасы». Показатель — 53 процента.

Но самое опасное для команды, что первое же отсутствие Пауло в составе повлекло за собой абсолютную беспомощность в атаке.

Шикарное взятие ворот в исполнении Пауло с острого угла:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YNMyCurNYaE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

1. Марин Томасов («Астана»)

33-летний лидер столичных — самый результативный игрок этого сезона. В каждом туре хорват выходил в стартовом составе, и лишь в трех случаях его заменяли, но не ранее 84 минуты.

Суммарно он провел на поле 797 минут, забил пять голов и раздал восемь голевых передач. «Астана» — самая забивная команда чемпионата (22), а Томасов поучаствовал в 13 взятиях ворот соперника. Марин соорудил больше голов, чем девять команд премьер-лиги. Показатель — 59 процентов.

Томасов очень важен для «Астаны», и пока неясно, что будет, если клубу предстоит сыграть без него. К счастью для болельщиков столичных, Марин стабильно выходит на поле. Он не сумел отличиться результативными действиями лишь в матче с «Шахтером» (1:0).

Исполнительское мастерство Томасова в игре с «Ордабасы»:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Pk7PWmEGlqI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее редакция Vesti.kz запустила голосование на лучший гол девятого тура КПЛ.