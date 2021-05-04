Сразу четыре игрока «Барселоны» попали в топ-6 футболистов с наибольшим количеством передач
Угадаете, кто первый?
Угадаете, кто первый?
Ла Лига определила шесть игроков с наибольшим количеством передач в сезоне 2020/21. Оказывается, у «Барселоны» сразу четыре игрока попали в этот рейтинг.
Игроки с наибольшим количеством передач в Ла Лиге в сезоне 2020/21.
1. Френки де Йонг — 2577 передач.
2. Серхио Бускетс — 2430 передач.
3. Дани Парехо — 2420 передач.
4. Жорди Альба — 2300 передач.
5. Коке — 2100 передач.
6. Лео Месси — 2078 передач.