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21:43 (мск), источник: Sports.Ru

Сразу четыре игрока «Барселоны» попали в топ-6 футболистов с наибольшим количеством передач

Угадаете, кто первый?

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Источник: Reuters

Ла Лига определила шесть игроков с наибольшим количеством передач в сезоне 2020/21. Оказывается, у «Барселоны» сразу четыре игрока попали в этот рейтинг.

Команда
Барселона

Игроки с наибольшим количеством передач в Ла Лиге в сезоне 2020/21.

1. Френки де Йонг — 2577 передач.

2. Серхио Бускетс — 2430 передач.

3. Дани Парехо — 2420 передач.

4. Жорди Альба — 2300 передач.

5. Коке — 2100 передач.

6. Лео Месси — 2078 передач.

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