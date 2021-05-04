L’Equipe: Марсьяль возобновляет тренировки и может быть доступен после игры с «Астон Виллой»
Рады?
Рады?
В понедельник Антони Марсьяль возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед» и ускорил восстановление после травмы лодыжки, сообщает французское издание L’Equipe.
Утверждается, что француз упорно трудится, чтобы быстро попасть в состав «МЮ», но на этой неделе не сможет сыграть в матчах против Ромы и «Астон Виллы».
Марсьяль может быть доступен для «Юнайтед» в последних 4−5 матчах сезона, включая финал Лиги Европы.