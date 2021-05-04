L’Equipe: Марсьяль возобновляет тренировки и может быть доступен после игры с «Астон Виллой»

В понедельник Антони Марсьяль возобновил тренировки с «Манчестер Юнайтед» и ускорил восстановление после травмы лодыжки, сообщает французское издание L’Equipe.

Утверждается, что француз упорно трудится, чтобы быстро попасть в состав «МЮ», но на этой неделе не сможет сыграть в матчах против Ромы и «Астон Виллы».

Оле-Гуннар Сульшер, похоже, больше не рассчитывает на форварда в этом сезоне, но нападающий много работал, чтобы прийти в форму.