Болельщики «Челси» смогут присутствовать на заседаниях правления клуба

Болельщиков выберут после консультаций с представителями фан-клуба «синих». Они будут посещать заседания правления в качестве наблюдателей без права голоса. Перед каждым сезоном будут проводиться новые выборы.

В ночь на 19 апреля 12 клубов, включая «Челси», объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи турнира. В Англии многие болельщики выступили с резкой критикой участия английский клубов в проекте. Фанаты «Манчестер Юнайтед» в конце апреля совершили нападение на дом исполнительного вице-президента клуба Эда Вудворда, а 2 мая ворвались на домашний стадион и устроили протест, после чего матч против «Ливерпуля» пришлось перенести.