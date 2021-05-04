Болельщики «Челси» смогут присутствовать на заседаниях правления клуба
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Три болельщика футбольного клуба «Челси» смогут присутствовать на заседаниях правления клуба, сообщается на сайте лондонской команды.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Три болельщика футбольного клуба «Челси» смогут присутствовать на заседаниях правления клуба, сообщается на сайте лондонской команды.
Болельщиков выберут после консультаций с представителями
Болельщики, которые будут посещать заседания правления клуба, должны подписать соглашение о конфиденциальности. Данная мера позволит обсуждать на заседаниях любые вопросы.
В ночь на 19 апреля 12 клубов, включая «Челси», объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи турнира. В Англии многие болельщики выступили с резкой критикой участия английский клубов в проекте. Фанаты «Манчестер Юнайтед» в конце апреля совершили нападение на дом исполнительного