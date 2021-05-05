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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

Назван первый кандидат на пост главного тренера «Актобе». Специалист из РПЛ

Первым кандидатом на пост главного тренера «Актобе» является россиянин Сергей Первушин. Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что всю тренерскую карьеру 51-летний специалист работает в Тамбове. В клубе из этого города он завершил карьеру в 2005 году. Начинал трудиться в качестве начальника команды, работал тренером в академии и молодежной команде. С прошлого года тренирует основной состав «Тамбова», который по итогам нынешнего сезона покинет РПЛ. За два тура до завершения чемпионата клуб с 13 очками занимает последнее, 16-е место в таблице.

Ранее сообщалось, что нынешнему наставнику «красно-белых» Алексею Баге дали два тура на выправление турнирной ситуации в КПЛ, однако решением акима области белорусский тренер покинет команду и 6 мая улетит из Казахстана.

Напомним, что «Актобе» после девяти туров располагается на десятом месте, набрав девять очков. Следующий матч «красно-белые» проведут на выезде против «Жетысу» 9 мая.

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