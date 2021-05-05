Назван первый кандидат на пост главного тренера «Актобе». Специалист из РПЛ

Отмечается, что всю тренерскую карьеру 51-летний специалист работает в Тамбове. В клубе из этого города он завершил карьеру в 2005 году. Начинал трудиться в качестве начальника команды, работал тренером в академии и молодежной команде. С прошлого года тренирует основной состав «Тамбова», который по итогам нынешнего сезона покинет РПЛ. За два тура до завершения чемпионата клуб с 13 очками занимает последнее, 16-е место в таблице.