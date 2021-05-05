Назван первый кандидат на пост главного тренера «Актобе». Специалист из РПЛ
Первым кандидатом на пост главного тренера «Актобе» является россиянин Сергей Первушин. Об этом сообщает
Первым кандидатом на пост главного тренера «Актобе» является россиянин Сергей Первушин. Об этом сообщает
Отмечается, что всю тренерскую карьеру 51-летний специалист работает в Тамбове. В клубе из этого города он завершил карьеру в 2005 году. Начинал трудиться в качестве начальника команды, работал тренером в академии и молодежной команде. С прошлого года тренирует основной состав «Тамбова», который по итогам нынешнего сезона покинет РПЛ. За два тура до завершения чемпионата клуб с 13 очками занимает последнее, 16-е место в таблице.
Ранее сообщалось, что нынешнему наставнику «красно-белых» Алексею Баге дали два тура на выправление турнирной ситуации в КПЛ, однако решением акима области белорусский тренер покинет команду и 6 мая улетит из Казахстана.
Напомним, что «Актобе» после девяти туров располагается на десятом месте, набрав девять очков. Следующий матч «красно-белые» проведут на выезде против «Жетысу» 9 мая.