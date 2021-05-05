Ассистентский дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» добыть 3-ю победу в Кубке Либертадорес
«Палмейрас» победил аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» в 3-м туре группового этапа Кубка Либертадорес.
«Палмейрас» победил аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия» в 3-м туре группового этапа Кубка Либертадорес.
Встреча группы А завершилась со счетом 2:1 в пользу бразильского клуба. Дубль в составе победителей на свой счет записал Рони, в обоих случаях его ассистентом стал
«Палмейрас» набрал 9 очков после 3 туров и уверенно лидирует в группе А. Далее следуют «Дефенса и Хустисия» (4 очка), «Индепендьенте дель Валье» (1) и «Университарио» (0).
«Фламенго» в группе G переиграл на выезде «ЛДУ Кито» — 3:2. В составе победителей дубль сделал Габигол, еще один гол забил Бруно Энрике. У проигравших отличились Кристиан Мартинес Борха и Луис Амарилья. «Фламенго» с 9 очками возглавляет группу G, «ЛДУ Кито» идет на 2-й строчке (4).
В еще одном матче этого квартета «Велес Сарсфилд» победил на выезде «Унион Ла-Калеру» — 3:2. Теперь у аргентинского клуба 3 очка и 3-я позиция, чилийцы с 1 очком опустились на последнюю строчку.
В группе С «Бока Хуниорс» на выезде проиграл эквадорской «Барселоне» — 0:1. Единственный гол на 62-й минуте забил Карлос Гарсес. В этой же группе «Сантос» разгромил «Стронгест» — 5:0. Лидером квартета является «Барселона» (9 очков), далее расположились «Бока Хуниорс» (6), «Сантос» (3) и «Стронгест» (0).