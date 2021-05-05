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13:19 (мск), источник: Vesti.kz

Вагнер Лав дисквалифицирован на два матча

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, по итогам которого было принято решение дисквалифицировать форварда «Кайрата» Вагнера Лава на два матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Olimpbet-Чемпионат Республики Казахстан по футболу, восьмой тур. “Кайрат” — “Ордабасы”.
За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кайрат” Вагнера Лава дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 30 апреля 2021 года», — говорится в сообщении КФФ.

Напомним, что бразильский легионер уже пропустил матч девятого тура с «Кызыл-Жаром», в котором алматинцы потеряли очки — 1:1. Следующую игру «желто-черные» проведут на своем поле с «Шахтером» 8 мая.

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