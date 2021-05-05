Вагнер Лав дисквалифицирован на два матча

«Olimpbet-Чемпионат Республики Казахстан по футболу, восьмой тур. “Кайрат” — “Ордабасы”.

За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кайрат” Вагнера Лава дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 30 апреля 2021 года», — говорится в сообщении КФФ.