Вагнер Лав дисквалифицирован на два матча
Состоялось заседание
Состоялось заседание
«Olimpbet-Чемпионат Республики Казахстан по футболу, восьмой тур. “Кайрат” — “Ордабасы”.
За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кайрат” Вагнера Лава дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 30 апреля 2021 года», — говорится в сообщении КФФ.
Напомним, что бразильский легионер уже пропустил матч девятого тура с «Кызыл-Жаром», в котором алматинцы потеряли очки — 1:1. Следующую игру «желто-черные» проведут на своем поле с «Шахтером» 8 мая.