Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Крылья Советов
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Зарубежный
6.05
Герта
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
6.05
Рома
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
6.05
Арсенал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
12«Зенит» — чемпион!
13:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» и «Актобе» оштрафовали на миллион за болельщиков на стадионах

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, по итогам которого по некоторым клубам были приняты соответствующие решения. В частности, двум командам влепили штраф за допуск болельщиков на стадионы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

«Атырау» — «Каспий»

За нарушение требований Правил допуска болельщиков на трибуны стадионов во время проведения матчей/соревнований, проводимых ПФЛК в 2021 году, выразившееся в допуске болельщиков на стадион, а также отсутствии у болельщиков билетов в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Атырау» наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 583 400 (пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) тенге. ФК «Атырау» оплатить штраф до 4 июня 2021 года включительно.

«Актобе» — «Астана»

За нарушение требований Правил допуска болельщиков на трибуны стадионов во время проведения матчей/соревнований, проводимых ПФЛК в 2021 году, выразившееся в допуске болельщиков на стадион, неподобающего поведения болельщиков, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Актобе» наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 583 400 (пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) тенге. ФК «Актобе» оплатить штраф до 4 июня 2021 года включительно", — говорится в сообщении КФФ.

Напомним, что матчи десятого тура пройдут в два дня. 8 мая сыграют «Тараз» — «Астана», «Кайрат» — «Шахтер», «Кайсар» — «Акжайык», «Каспий» — «Ордабасы», а 9-го числа встретятся «Жетысу» — «Актобе», «Туран» — «Кызыл-Жар», «Тобол» — «Атырау».

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Зинченко — герой. Прошел путь от «Уфы» до финала Лиги чемпионов
Свечников пугал «Чикаго», набрал 3 очка и догнал Овечкина
Источник: «Боруссия» запросила информацию по форварду «Зенита»
Кросби обогнал Овечкина в списке бомбардиров за всю историю НХЛ
Боксер Ковалев объявил о возобновлении карьеры
«Вашингтон» может выгнать Кузнецова. У клуба лопнуло терпение
РФС выступил с заявлением по ситуации с фанатами «Локомотива»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь