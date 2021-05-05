«Атырау» и «Актобе» оштрафовали на миллион за болельщиков на стадионах

«Атырау» — «Каспий»

За нарушение требований Правил допуска болельщиков на трибуны стадионов во время проведения матчей/соревнований, проводимых ПФЛК в 2021 году, выразившееся в допуске болельщиков на стадион, а также отсутствии у болельщиков билетов в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Атырау» наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 583 400 (пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) тенге. ФК «Атырау» оплатить штраф до 4 июня 2021 года включительно.

«Актобе» — «Астана»

За нарушение требований Правил допуска болельщиков на трибуны стадионов во время проведения матчей/соревнований, проводимых ПФЛК в 2021 году, выразившееся в допуске болельщиков на стадион, неподобающего поведения болельщиков, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Актобе» наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 583 400 (пятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) тенге. ФК «Актобе» оплатить штраф до 4 июня 2021 года включительно", — говорится в сообщении КФФ.

Напомним, что матчи десятого тура пройдут в два дня. 8 мая сыграют «Тараз» — «Астана», «Кайрат» — «Шахтер», «Кайсар» — «Акжайык», «Каспий» — «Ордабасы», а 9-го числа встретятся «Жетысу» — «Актобе», «Туран» — «Кызыл-Жар», «Тобол» — «Атырау».