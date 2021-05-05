«Герта» уволила Леманна, которого обвинили в расизме

Экс-футболист во время матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ» по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Germany Деннису Аого: «Деннис действительно является вашим символическим черным парнем?».

Аого, также выступавший за сборную Германии, опубликовал в инстаграме снимок экрана с данным сообщением и написал: «Ого, ты серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне».