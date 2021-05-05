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14:06 (мск), источник: Sport24

«Герта» уволила Леманна, которого обвинили в расизме

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн был исключен из состава совета директоров «Герты» после того, как в интернете опубликовали его сообщение, которое сочли расистским.

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Экс-футболист во время матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ» по ошибке отправил сообщение эксперту Sky Germany Деннису Аого: «Деннис действительно является вашим символическим черным парнем?».

Аого, также выступавший за сборную Германии, опубликовал в инстаграме снимок экрана с данным сообщением и написал: «Ого, ты серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне».

Леманн извинился перед Аого, но не смог избежать скандала. Объявив об увольнении Йенса, «Герта» отметила, что подобное поведение не соответствует ценностям клуба.

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