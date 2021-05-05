«Герта» уволила Леманна, которого обвинили в расизме
Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн был исключен из состава совета директоров «Герты» после того, как в интернете опубликовали его сообщение, которое сочли расистским.
Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн был исключен из состава совета директоров «Герты» после того, как в интернете опубликовали его сообщение, которое сочли расистским.
Аого, также выступавший за сборную Германии, опубликовал в инстаграме снимок экрана с данным сообщением и написал: «Ого, ты серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне».
Леманн извинился перед Аого, но не смог избежать скандала. Объявив об увольнении Йенса, «Герта» отметила, что подобное поведение не соответствует ценностям клуба.