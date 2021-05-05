Перенесший инфаркт Касильяс вновь обратился ко врачу из-за болей в груди

Отмечается, что 39-летний спортсмен почувствовал себя плохо во время игры в теннис 28 апреля. Вратарь сдал тесты, которые не выявили у него инфаркт. На следующий день он покинул медицинское учреждение.

Команда Порту

После выписки Касильяс сделал несколько публикаций в своем Instagram, в том числе посвященных занятиям спортом.

Напомним, что в мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт на тренировке «Порту». Через год голкипер завершил карьеру.