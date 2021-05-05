Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Крылья Советов
02
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Зарубежный
6.05
Герта
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
6.05
Рома
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
6.05
Арсенал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
18:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесший инфаркт Касильяс вновь обратился ко врачу из-за болей в груди

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Завершивший карьеру испанский голкипер Икер Касильяс вновь обратился ко врачу в связи с острой болью в груди, сообщает испанское издание AS со ссылкой на журнал Hola.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что 39-летний спортсмен почувствовал себя плохо во время игры в теннис 28 апреля. Вратарь сдал тесты, которые не выявили у него инфаркт. На следующий день он покинул медицинское учреждение.

Команда
Порту

После выписки Касильяс сделал несколько публикаций в своем Instagram, в том числе посвященных занятиям спортом.

Напомним, что в мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт на тренировке «Порту». Через год голкипер завершил карьеру.

Касильяс является воспитанником мадридского «Реала», вместе с клубом он неоднократно выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В составе национальной сборной испанец стал чемпионом мира и дважды победил на Евро.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Минус Шипачев: у России на ЧМХ будет худшая атака за 20 лет?
Нападающий «Крыльев Советов» побил рекорд ФНЛ по забитым мячам
СМИ: «Спартак» предложил тренеру зарплату 4,5 млн евро в год
Обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с клубом НХЛ
«Вашингтон» может выгнать Кузнецова. У клуба лопнуло терпение
Медведев прервал серию из шести подряд поражений на грунте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь