Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Крылья Советов
02
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Зарубежный
6.05
Герта
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
6.05
Рома
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
6.05
Арсенал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
18:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» уволил главного тренера

ФК «Актобе» расстался с белорусским специалистом Алексеем Багой, занимавшим пост главного тренера, сообщают Vesti.kz.

Наверх

Клуб опубликовал заявление, в котором попрощался с белорусским специалистом.

Напомним, что Бага возглавил «Актобе» перед стартом КПЛ-2021, куда он вернулся из первой лиги. Команда потерпела поражения в четырех последних матчах. Ранее сообщалось, что тренеру поставили ультиматум набрать шесть очков в двух следующих турах.

«Футбольный клуб “Актобе” и белорусский специалист Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Стороны нашли в этом вопросе взаимопонимание и одну точку зрения. Футбольный клуб “Актобе” благодарит Алексея Анатольевича за проделанную работу и вклад в развитие команды. Мы искренне желаем Вам всяческих успехов в дальнейшей карьере.
Исполнять обязанности главного тренера в матче с “Жетысу” будет Владимир Зеленовский, ранее уже ему приходилось брать на себя аналогичные функции в первой лиге», — говорится в заявлении клуба.

«Актобе» сыграет с «Жетысу» в рамках десятого тура КПЛ на выезде 9 мая.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Зинченко — герой. Прошел путь от «Уфы» до финала Лиги чемпионов
Перенесший инфаркт Касильяс вновь обратился ко врачу из-за болей
СМИ: «Спартак» предложил тренеру зарплату 4,5 млн евро в год
Обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с клубом НХЛ
Капитан сборной России пропустит чемпионат мира по хоккею
«Вашингтон» может выгнать Кузнецова. У клуба лопнуло терпение
Медведев прервал серию из шести подряд поражений на грунте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь