«Актобе» уволил главного тренера

Напомним, что Бага возглавил «Актобе» перед стартом КПЛ-2021, куда он вернулся из первой лиги. Команда потерпела поражения в четырех последних матчах. Ранее сообщалось, что тренеру поставили ультиматум набрать шесть очков в двух следующих турах.

«Футбольный клуб “Актобе” и белорусский специалист Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Стороны нашли в этом вопросе взаимопонимание и одну точку зрения. Футбольный клуб “Актобе” благодарит Алексея Анатольевича за проделанную работу и вклад в развитие команды. Мы искренне желаем Вам всяческих успехов в дальнейшей карьере.

Исполнять обязанности главного тренера в матче с “Жетысу” будет Владимир Зеленовский, ранее уже ему приходилось брать на себя аналогичные функции в первой лиге», — говорится в заявлении клуба.