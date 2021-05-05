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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о подписании Юрия Логвиненко

Защитник сборной Казахстана по футболу Юрий Логвиненко подписал контракт с «Актобе», сообщают Vesti.kz. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.

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Последней командой Логвиненко в КПЛ была «Астана», в составе которой он провел 98 игр и отметился 11 голами. В межсезонье он перешел в волгоградский «Ротор», но в марте расторг контракт с клубом РПЛ, так и не дебютировав в нем из-за травмы.

Напомним, что Логвиненко является воспитанником «Актобе». Ранее клуб объявил об уходе главного тренера Алексея Баги.

«Юрий Логвиненко — один из самых значимых футболистов за всю историю актюбинской команды. Регалии футболиста впечатляют. Логвиненко — восьмикратный чемпион Казахстана, шестикратный призер, двукратный обладатель Кубка Казахстана и пятикратный обладатель Суперкубка Казахстана!» — говорится в сообщении клуба.

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