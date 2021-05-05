«Актобе» объявил о подписании Юрия Логвиненко

Последней командой Логвиненко в КПЛ была «Астана», в составе которой он провел 98 игр и отметился 11 голами. В межсезонье он перешел в волгоградский «Ротор», но в марте расторг контракт с клубом РПЛ, так и не дебютировав в нем из-за травмы.