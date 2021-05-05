«Актобе» объявил о подписании Юрия Логвиненко
Защитник сборной Казахстана по футболу Юрий Логвиненко подписал контракт с «Актобе», сообщают Vesti.kz. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.
Защитник сборной Казахстана по футболу Юрий Логвиненко подписал контракт с «Актобе», сообщают Vesti.kz. Об этом клуб объявил в своих социальных сетях.
Последней командой Логвиненко в КПЛ была «Астана», в составе которой он провел 98 игр и отметился 11 голами. В межсезонье он перешел в волгоградский «Ротор», но в марте расторг контракт с клубом РПЛ, так и не дебютировав в нем
Напомним, что Логвиненко является воспитанником «Актобе». Ранее клуб объявил об уходе главного тренера Алексея Баги.
«Юрий Логвиненко — один из самых значимых футболистов за всю историю актюбинской команды. Регалии футболиста впечатляют. Логвиненко — восьмикратный чемпион Казахстана, шестикратный призер, двукратный обладатель Кубка Казахстана и пятикратный обладатель Суперкубка Казахстана!» — говорится в сообщении клуба.