Тренер дебютанта КПЛ прокомментировал первую победу в сезоне

— Абдухалик Курбанбаевич, поздравляем вас с первой победой «Турана» в текущем сезоне! Какие были эмоции после финального свистка?

— Спасибо за поздравления! Эмоции как обычно после победы положительные. Но мы не можем долго праздновать, уже начали подготовку к следующему матчу.

— Победный гол был забит после того, как вы поменяли позициями Стэнли Нкоби и Темирлана Амирова. В итоге именно Стэнли исполнил голевой навес, а Амиров забил. Почувствовали, что это принесет успех?

— Не то, чтобы почувствовал… Исходя из тактического рисунка игры нужно было поменять этих двух игроков позициями. Можно сказать, что это была в какой-то мере запланированная перестановка.

— Молодые футболисты Алияр Мухамед, Нургайни Бурибаев и Асылжан Аббас удачно вошли в игру. Можно сказать, что эти ребята уже готовы выступать в высшем дивизионе?

— Им нужна была игровая практика. Алияр и Нургайни игроки сборной Казахстана своего возраста, их нужно держать в тонусе. Мухамед до этого уже провел несколько матчей в основном составе. Нургайни и Аббаса уже чуть подключаем. За дубль они играют стабильно. Я не могу сказать, что на данный момент они на сто процентов готовы играть в основе, но ребята уже на подходе. Можно доверять им определенное время. Самое главное, они понимают мои требования, в какой футбол я хочу играть и выполняют тренерскую установку. Это самое главное. И очень важно, что они сами хотят расти.

— За день до игры с командой встречался аким области Умирзак Шукеев. Можно сказать, что его наставление сегодня помогло одержать победу?

— Встреча с акимом области очень повлияла на положительное настроение ребят. Умирзак Естаевич все грамотно объяснил, рассказал, что не в первый раз занимается развитием футбольных клубов. Выразил поддержку руководству и тренерскому штабу. В разговоре с командой он также отметил, что, по его мнению, игра у команды есть и мы на правильном пути. Таким образом, Умирзак Естаевич дал свою оценку предыдущим играм, нашему стилю. Приятно было слышать мнение, что в игровом плане мы на правильном пути. Хочу отметить, что наш аким действительно разбирается в футболе. Я знаю, что он смотрит все наши матчи. Игрокам он сказал, что надо победить «Ордабасы» и дальше все будет по-другому. Ребята все правильно поняли, другой мотивации и не надо было! Наши игроки вышли на поле и показали, на что способны!