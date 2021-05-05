Большой опыт и глубокое понимание футбола. Какие специалисты могут возглавить клубы КПЛ-2021
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Именитый специалист, чье прошлое связано с казахстанским футболом, не так давно посещал академию «Кайрата». Впрочем, Алексей Шпилевский может тренировать спокойно — Бердыев находился в алматинском клубе в качестве гостя.
Вообще, само появление
Один из самых опытных казахстанских тренеров имеет богатый бэкграунд работы с местными клубами. Дважды он приводил павлодарский «Иртыш» к победе в чемпионате (2002 и 2003), несколько раз становился серебряным и бронзовым призером
Трижды становился тренером года — 2002, 2003 и 2005. Кроме того, Огай тренировал российские клубы «Урал» и «Нефтехимик», который был
С 2017 года Огай возглавлял «Жетысу». В предыдущем сезоне он занял с талдыкорганским клубом шестое место, хотя перед семиреченцами стояла задача войти в тройку.
Украинский специалист трижды работал с казахстанскими клубами. В 2011—2012 году он возглавлял «Тобол», который финишировал шестым. Посреди сезона-2017 Грозный принял «Иртыш». Павлодарцы, под его руководством завершили чемпионат на четвертом месте.
В 2020 украинский тренер работал в «Шахтере». С карагандинцами он сумел в начале сезона обыграть «Кайрат». Это поражение долгое время было для алматинцев единственным в год чемпионства. Сам Грозный в период карантинных ограничений
Безусловно, не понаслышке знающий казахстанский футбол 64-летний украинец мог бы в четвертый раз появится в КПЛ.
Дуэт казахстанских специалистов имеют большой опыт совместной работы. В 2004 году они выиграли с грозненским «Тереком» Кубок России. В предыдущем сезоне Никитенко и Талгаев работали в «Таразе». Клуб занял лишь восьмое место в
Сейчас Никитенко работает в техническом центре Казахстанской федерации футбола, а Талгаев пребывает в творческом отпуске.
Однозначно, богатый тренерский багаж обоих специалистов помог бы многим клубам КПЛ.
44-летний специалист в предыдущем сезоне помог «Шахтеру» впервые с 2014 года выйти в еврокубки. Затем он вроде бы возглавил «Жетысу», но эта история закончилась для Горовенко ничем.
До этого казахстанец работал с командами первой лиги («Кайрат А» и «Жетысу Б»). Вероятно, Горовенко мог бы проявить свои тренерские возможности уже в этом сезоне.