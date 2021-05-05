Большой опыт и глубокое понимание футбола. Какие специалисты могут возглавить клубы КПЛ-2021

Курбан Бердыев

Именитый специалист, чье прошлое связано с казахстанским футболом, не так давно посещал академию «Кайрата». Впрочем, Алексей Шпилевский может тренировать спокойно — Бердыев находился в алматинском клубе в качестве гостя.

Вообще, само появление экс-наставника «Рубина», «Ростова» и «Кайрата» в каком-нибудь казахстанском клубе можно считать новостью с другой планеты. Но почему бы и нет? Опыт и понимание футбола 68-летнего специалиста наверняка пригодился бы многим командам КПЛ.

Дмитрий Огай

Один из самых опытных казахстанских тренеров имеет богатый бэкграунд работы с местными клубами. Дважды он приводил павлодарский «Иртыш» к победе в чемпионате (2002 и 2003), несколько раз становился серебряным и бронзовым призером премьер-лиги. В 2007 году вместе с «Тоболом» выигрывал Кубок Казахстана и Кубок Интертото.

Трижды становился тренером года — 2002, 2003 и 2005. Кроме того, Огай тренировал российские клубы «Урал» и «Нефтехимик», который был фарм-клубом казанского «Рубина».

С 2017 года Огай возглавлял «Жетысу». В предыдущем сезоне он занял с талдыкорганским клубом шестое место, хотя перед семиреченцами стояла задача войти в тройку.

Вячеслав Грозный

Украинский специалист трижды работал с казахстанскими клубами. В 2011—2012 году он возглавлял «Тобол», который финишировал шестым. Посреди сезона-2017 Грозный принял «Иртыш». Павлодарцы, под его руководством завершили чемпионат на четвертом месте.

В 2020 украинский тренер работал в «Шахтере». С карагандинцами он сумел в начале сезона обыграть «Кайрат». Это поражение долгое время было для алматинцев единственным в год чемпионства. Сам Грозный в период карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса по ходу сезона покинул карагандинский клуб.

Безусловно, не понаслышке знающий казахстанский футбол 64-летний украинец мог бы в четвертый раз появится в КПЛ.

Владимир Никитенко и Ваит Талгаев

Дуэт казахстанских специалистов имеют большой опыт совместной работы. В 2004 году они выиграли с грозненским «Тереком» Кубок России. В предыдущем сезоне Никитенко и Талгаев работали в «Таразе». Клуб занял лишь восьмое место в премьер-лиге, но потрепали много нервов фаворитам чемпионата.

Сейчас Никитенко работает в техническом центре Казахстанской федерации футбола, а Талгаев пребывает в творческом отпуске.

Однозначно, богатый тренерский багаж обоих специалистов помог бы многим клубам КПЛ.

Константин Горовенко

44-летний специалист в предыдущем сезоне помог «Шахтеру» впервые с 2014 года выйти в еврокубки. Затем он вроде бы возглавил «Жетысу», но эта история закончилась для Горовенко ничем.