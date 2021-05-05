Футболисты «Ислочи» стали первыми финалистами Кубка Беларуси
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» стали первыми финалистами 30-го розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» стали первыми финалистами 30-го розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в ответном полуфинальном поединке на поле молодечненского городского стадиона подопечные Артема Радькова сенсационно обыграли действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. Их первая полуфинальная встреча в Солигорске завершилась минимальной победой «Шахтера» — 1:0. Футболисты «Ислочи» впервые пробились в финал кубкового турнира.
Финальный поединок Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.