Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Крылья Советов
02
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Зарубежный
6.05
Герта
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
6.05
Рома
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
6.05
Арсенал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
20:02 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» стали первыми финалистами Кубка Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» стали первыми финалистами 30-го розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: fcisloch.by

Сегодня в ответном полуфинальном поединке на поле молодечненского городского стадиона подопечные Артема Радькова сенсационно обыграли действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. Их первая полуфинальная встреча в Солигорске завершилась минимальной победой «Шахтера» — 1:0. Футболисты «Ислочи» впервые пробились в финал кубкового турнира.

Финальный поединок Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

 Гороскоп на май 2020
Пожарные спасли кота, который сразу же завоевал сердца людей эпичной мордоч
Минус Шипачев: у России на ЧМХ будет худшая атака за 20 лет?
Корреспондент «СЭ»: Часть матчей 30-го тура РПЛ стоит перенести
У «Спартака» возникли сложности в переговорах с новым тренером
Российские игроки «Вашингтона» пропустят матч НХЛ с «Рейнджерс»
СМИ: хорватский нападающий входит в сферу интересов ЦСКА
«Ничего хорошего»: бывший боец UFC раскритиковал жизнь в СССР
Обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с клубом НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь