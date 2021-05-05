Дзержинский «Арсенал» потерял первые очки в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты дзержинского «Арсенала» потеряли первые очки в матчах первой лиги чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты дзержинского «Арсенала» потеряли первые очки в матчах первой лиги чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня после трех викторий подряд «Арсенал» сыграл вничью в выездном поединке с футболистами «Лиды» — 1:1. Гости вышли вперед на 76-й минуте игры после удара Валерия Карицкого, но не удержали победу, пропустив мяч от Владислава Мызгина на 90-й минуте встречи.
Еще два фаворита сегодня добились побед в домашних поединках 4-го тура. Минские «Крумкачы» на поле СОК «Олимпийский» переиграли аутсайдера турнира «Барановичи» со счетом 4:3, а в Бобруйске местная «Белшина» была сильнее «Слонима-2017» — 3:1.
После четырех туров «Арсенал» и «Крумкачы» имеют по 10 очков, в активе «Белшины» 7 зачетных баллов. Внизу турнирной таблицы «Барановичи», потерпевшие поражения во всех четырех проведенных встречах.
Остальные матчи этого тура состоятся завтра: «Волна» (Пинск) — «Локомотив» (Гомель), «Нафтан» (Новополоцк) — «Днепр» (Могилев), «Орша» — «Шахтер» (Петриков).