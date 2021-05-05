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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: fcbate.by

В гостевом полуфинальном поединке с жодинским «Торпедо-БелАЗом» нынешние обладатели Кубка страны сыграли вничью — 1:1. На 30-й минуте игры Яков Филипович вывел борисовчан вперед, а через 7 минут Дмитрий Антилевский восстановил равновесие. В оставшееся время результат не изменился. В первом матче борисовчане разгромили торпедовцев на своем поле со счетом 4:1.

В финале соперником подопечных Виталия Жуковского будет его бывшая команда «Ислочь», которая сегодня на поле молодечненского городского стадиона сенсационно обыграла действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. Их первая встреча в Солигорске завершилась минимальной победой «Шахтера» — 1:0. Для футболистов «Ислочи», которых сейчас тренирует Артем Радьков, это будет первый кубковый финал, для борисовчан — десятый.

Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское «Динамо». За всю историю Кубка Беларуси борисовская дружина четыре раза выигрывала трофей, по три раза успеха добивались минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, «Гомеля», мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗа».

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