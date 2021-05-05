Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси

В гостевом полуфинальном поединке с жодинским «Торпедо-БелАЗом» нынешние обладатели Кубка страны сыграли вничью — 1:1. На 30-й минуте игры Яков Филипович вывел борисовчан вперед, а через 7 минут Дмитрий Антилевский восстановил равновесие. В оставшееся время результат не изменился. В первом матче борисовчане разгромили торпедовцев на своем поле со счетом 4:1.

В финале соперником подопечных Виталия Жуковского будет его бывшая команда «Ислочь», которая сегодня на поле молодечненского городского стадиона сенсационно обыграла действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. Их первая встреча в Солигорске завершилась минимальной победой «Шахтера» — 1:0. Для футболистов «Ислочи», которых сейчас тренирует Артем Радьков, это будет первый кубковый финал, для борисовчан — десятый.

Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.