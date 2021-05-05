Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом полуфинальном поединке с жодинским «Торпедо-БелАЗом» нынешние обладатели Кубка страны сыграли вничью — 1:1. На 30-й минуте игры Яков Филипович вывел борисовчан вперед, а через 7 минут Дмитрий Антилевский восстановил равновесие. В оставшееся время результат не изменился. В первом матче борисовчане разгромили торпедовцев на своем поле со счетом 4:1.
В финале соперником подопечных Виталия Жуковского будет его бывшая команда «Ислочь», которая сегодня на поле молодечненского городского стадиона сенсационно обыграла действующего чемпиона страны солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. Их первая встреча в Солигорске завершилась минимальной победой «Шахтера» — 1:0. Для футболистов «Ислочи», которых сейчас тренирует Артем Радьков, это будет первый кубковый финал, для борисовчан — десятый.
Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.
В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское «Динамо». За всю историю Кубка Беларуси борисовская дружина четыре раза выигрывала трофей, по три раза успеха добивались минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного