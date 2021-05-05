Серия А объявила о датах проведения нового сезона-2021/22
Руководство итальянской Серии А на дневном заседании определило сроки нового сезона чемпионата Италии-2021/22, сообщает Football Italia.
Руководство итальянской Серии А на дневном заседании определило сроки нового сезона чемпионата Италии-2021/22, сообщает Football Italia.
Сезон стартует 22 августа и завершится 22 мая 2022 года, а с 23 декабря по 6 января будет рождественский перерыв.
Турнир начнется в выходной день 22 августа 2021 года. Принятые даты должны будут пройти процедуру ратификации Федерацией футбола Италии.
В текущем сезоне командам осталось провести 4 матча. Чемпионом Италии-2021 официально стал миланский «Интер», в 34-м туре обыгравший «Кротоне» (2:0) и оторвавшийся от ближайшего преследователя («Аталанта») на 13 очков.