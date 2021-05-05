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22:46 (мск), источник: Sport24

Серия А объявила о датах проведения нового сезона-2021/22

Руководство итальянской Серии А на дневном заседании определило сроки нового сезона чемпионата Италии-2021/22, сообщает Football Italia.

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Источник: shutterstock.com

Сезон стартует 22 августа и завершится 22 мая 2022 года, а с 23 декабря по 6 января будет рождественский перерыв.

Турнир начнется в выходной день 22 августа 2021 года. Принятые даты должны будут пройти процедуру ратификации Федерацией футбола Италии.

В текущем сезоне командам осталось провести 4 матча. Чемпионом Италии-2021 официально стал миланский «Интер», в 34-м туре обыгравший «Кротоне» (2:0) и оторвавшийся от ближайшего преследователя («Аталанта») на 13 очков.

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