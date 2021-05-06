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07:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» не будет пускать фанатов на матчи без вакцинации

«Красно-белые» сыграют в эти выходные.

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Источник: Instagram

Футбольный клуб «Актобе» не пустит болельщиков на стадион без вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Для того чтобы иметь возможность прохода на домашние игры, болельщикам необходимо пройти полную вакцинацию. Сделать это можно в специализированном автобусе перед стадионом.
Человек считается полностью вакцинированным после прохождения двух этапов прививок, спустя 21 день после первого укола обязательно делать второй. Далее вы получите электронный паспорт вакцинации», — говорится в сообщении клуба.

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Отметим, что вакцинация в Казахстане не является обязательной.

«Актобе» после девяти туров расстался с белорусским тренером Алексеем Багой. С девятью очками «красно-белые» занимают десятое место в таблице. Следующий матч проведут на выезде с «Жетысу» 9 мая.

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