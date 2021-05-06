«Актобе» не будет пускать фанатов на матчи без вакцинации

Футбольный клуб «Актобе» не пустит болельщиков на стадион без вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Для того чтобы иметь возможность прохода на домашние игры, болельщикам необходимо пройти полную вакцинацию. Сделать это можно в специализированном автобусе перед стадионом.

Человек считается полностью вакцинированным после прохождения двух этапов прививок, спустя 21 день после первого укола обязательно делать второй. Далее вы получите электронный паспорт вакцинации», — говорится в сообщении клуба.