«Актобе» не будет пускать фанатов на матчи без вакцинации
«Красно-белые» сыграют в эти выходные.
«Красно-белые» сыграют в эти выходные.
Футбольный клуб «Актобе» не пустит болельщиков на стадион без вакцинации. Об этом сообщает
«Для того чтобы иметь возможность прохода на домашние игры, болельщикам необходимо пройти полную вакцинацию. Сделать это можно в специализированном автобусе перед стадионом.
Человек считается полностью вакцинированным после прохождения двух этапов прививок, спустя 21 день после первого укола обязательно делать второй. Далее вы получите электронный паспорт вакцинации», — говорится в сообщении клуба.
Отметим, что вакцинация в Казахстане не является обязательной.
«Актобе» после девяти туров расстался с белорусским тренером Алексеем Багой. С девятью очками «красно-белые» занимают десятое место в таблице. Следующий матч проведут на выезде с «Жетысу» 9 мая.