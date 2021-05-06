«Не жалею об этом шаге». Экс-футболист «Кайрата» рассказал об уровне КПЛ и этапе карьеры в Казахстане

Словацкий футболист Любомир Михалик в интервью Sportnet поделился мнением о своем этапе карьеры в Казахстане, где он играл за «Кайрат» в период 2013—2014 годов. В алматинский клуб его пригласил Владимир Вайсс. 37-летний защитник не считает, что это было шагом назад в профессиональном отношении.

— Казахстан — не очень футбольная страна по сравнению с Англией. Разве вы не видели в этом шаг назад?

— Я мало что знал о стране, смотрел только фильм «Борат», и все (смеется). Я думал, что люди разъезжают верхом и живут как в средневековье. Но это не так.

Казахстан — страна с красивой природой, красивыми городами и горами. Да, есть более бедные районы, но они есть и в Словакии. Я знал, что тренер Вайсс не сделает ничего плохого. Я, конечно, не жалею об этом шаге и не думаю, что я сделал шаг назад в своей карьере.

— Как бы вы сравнили казахстанский футбол со словацким?

— Качество лиги примерно такое же. У них в Казахстане есть стадионы постарше, но они тоже красивые. Страна большая, поэтому на матчи мы добирались самолетом, что приятно, ведь полет занимал всего час-два. Когда мы едем на автобусе в Михаловце, там однозначно хуже.

— В конце концов, это другой мир. Что-то в личной жизни вас там удивило?

— Казахстан — мусульманская страна, поэтому повсюду есть мечети и у местных жителей странные обычаи. Всегда перед сезоном на поле резали барана, а футболисты смазывали кровью свои колени, чтобы не травмировались, все это делалось на удачу. Я не мог на это смотреть.