«Не жалею об этом шаге». Экс-футболист «Кайрата» рассказал об уровне КПЛ и этапе карьеры в Казахстане
Его приглашал Владимир Вайсс.
Его приглашал Владимир Вайсс.
Словацкий футболист Любомир Михалик в интервью Sportnet поделился мнением о своем этапе карьеры в Казахстане, где он играл за «Кайрат» в период 2013—2014 годов. В алматинский клуб его пригласил Владимир Вайсс. 37-летний защитник не считает, что это было шагом назад в профессиональном отношении.
— Казахстан — не очень футбольная страна по сравнению с Англией. Разве вы не видели в этом шаг назад?
— Я мало что знал о стране, смотрел только фильм «Борат», и все (смеется). Я думал, что люди разъезжают верхом и живут как в средневековье. Но это не так.
Казахстан — страна с красивой природой, красивыми городами и горами. Да, есть более бедные районы, но они есть и в Словакии. Я знал, что тренер Вайсс не сделает ничего плохого. Я, конечно, не жалею об этом шаге и не думаю, что я сделал шаг назад в своей карьере.
— Как бы вы сравнили казахстанский футбол со словацким?
— Качество лиги примерно такое же. У них в Казахстане есть стадионы постарше, но они тоже красивые. Страна большая, поэтому на матчи мы добирались самолетом, что приятно, ведь полет занимал всего
— В конце концов, это другой мир.
— Казахстан — мусульманская страна, поэтому повсюду есть мечети и у местных жителей странные обычаи. Всегда перед сезоном на поле резали барана, а футболисты смазывали кровью свои колени, чтобы не травмировались, все это делалось на удачу. Я не мог на это смотреть.
Отметим, что после «Кайрата» Михалик вернулся на родину, где играл за «ДАК 1904», «Слован» (Галанта). Сейчас он защищает цвета клуба «Середь». Провел восемь матчей за сборную Словакии и забил два гола в период 2006—2015 годов.