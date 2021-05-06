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17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Мадридский «Реал» определился с целями на летнее трансферное окно

Стали известны цели мадридского «Реала» на летнее трансферное окно.

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Источник: AP 2021

Как сообщает издание Mundo Deportivo, «сливочные» готовы рассмотреть предложения по Иско, Марсело, Одриосоле, Йовичу, Мариано и Себальосу. Клуб планирует выручить с них некоторые средства и освободить зарплатную ведомость.

Команда
Реал

Первое приобретение — приход в качестве свободного агента защитника Давида Алабы. Стороны уже договорились о контракте, осталось дождаться официального подтверждения. Среди главных целей называются француз Килиан Мбаппе, который пока не продлил свой контракт с «ПСЖ», истекающий летом 2022 года, и норвежец Эрлинг Холанд, которому активно ищет клуб агент Мино Райола.

В полузащиту планируется приобрести 18-летнего француза Эдуарду Камавингу из «Ренна».

В качестве усиления защиты рассматриваются Пау Торрес («Вильярреал») и Жюль Кунде («Севилья»), которые могут стать заменой Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану в случае их ухода из клуба.

Неизвестно будущее главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, не утверждающего ничего о следующем сезоне.

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