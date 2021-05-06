Мадридский «Реал» определился с целями на летнее трансферное окно

Как сообщает издание Mundo Deportivo, «сливочные» готовы рассмотреть предложения по Иско, Марсело, Одриосоле, Йовичу, Мариано и Себальосу. Клуб планирует выручить с них некоторые средства и освободить зарплатную ведомость.

Команда Реал

Первое приобретение — приход в качестве свободного агента защитника Давида Алабы. Стороны уже договорились о контракте, осталось дождаться официального подтверждения. Среди главных целей называются француз Килиан Мбаппе, который пока не продлил свой контракт с «ПСЖ», истекающий летом 2022 года, и норвежец Эрлинг Холанд, которому активно ищет клуб агент Мино Райола.