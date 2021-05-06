Мадридский «Реал» определился с целями на летнее трансферное окно
Стали известны цели мадридского «Реала» на летнее трансферное окно.
Стали известны цели мадридского «Реала» на летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, «сливочные» готовы рассмотреть предложения по Иско, Марсело, Одриосоле, Йовичу, Мариано и Себальосу. Клуб планирует выручить с них некоторые средства и освободить зарплатную ведомость.
Первое приобретение — приход в качестве свободного агента защитника Давида Алабы. Стороны уже договорились о контракте, осталось дождаться официального подтверждения. Среди главных целей называются француз Килиан Мбаппе, который пока не продлил свой контракт с «ПСЖ», истекающий летом 2022 года, и норвежец Эрлинг Холанд, которому активно ищет клуб агент Мино Райола.
В полузащиту планируется приобрести 18-летнего француза Эдуарду Камавингу из «Ренна».
В качестве усиления защиты рассматриваются Пау Торрес («Вильярреал») и Жюль Кунде («Севилья»), которые могут стать заменой Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану в случае их ухода из клуба.
Неизвестно будущее главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, не утверждающего ничего о следующем сезоне.