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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч чемпионата Украины «Минай» — «Шахтёр» не состоится из-за аномального числа ставок

«Минай» не вышел на матч 25-го тура УПЛ с донецким «Шахтёром», который должен был состояться сегодня, 6 мая, в 19:00 по московскому времени, сообщает UA-футбол.

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Источник: AFP 2021

По информации источника, причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44. Также крупное количество ставок было совершено на то, что в матче будет более трёх забитых голов. Некоторые букмекеры и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.

«Минай» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками за 24 сыгранных матча. Донецкий клуб занимает второе место с 48 очками, отставая от лидера соревнований киевского «Динамо» на 14 очков.

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