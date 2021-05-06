Матч чемпионата Украины «Минай» — «Шахтёр» не состоится из-за аномального числа ставок

По информации источника, причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44. Также крупное количество ставок было совершено на то, что в матче будет более трёх забитых голов. Некоторые букмекеры и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.



«Минай» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками за 24 сыгранных матча. Донецкий клуб занимает второе место с 48 очками, отставая от лидера соревнований киевского «Динамо» на 14 очков.