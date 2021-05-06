Смертин рассказал, как испортил диван на яхте Абрамовича
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями о владельце лондонского клуба российском бизнесмене Романе Абрамовиче.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями о владельце лондонского клуба российском бизнесмене Романе Абрамовиче.
«Я дважды был на его яхте. Когда мы туда приехали первый раз, то уже был вечер. Нас угостили «Маргаритой». А у Абрамовича на яхте белоснежные диваны… В итоге то ли я, то ли жена пролила коктейль на диван. Я сразу же прикрыл пятно и подумал: «Блин, мне теперь не вернуться в «Челси». Было очень неудобно», — рассказал Смертин в интервью на
«Абрамович заходил к нам в раздевалку после побед и поздравлял команду. Ребята его воспринимали, но никакого лизоблюдства не было. Роман Аркадьевич искренне радовался победам и не воспринимал себя как самую значимую фигуру успеха в клубе», — добавил Смертин.
Смертин выступал за «Челси» в сезоне-2004/05. Всего за лондонский клуб полузащитник провел 25 матчей.