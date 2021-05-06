Смертин рассказал, как испортил диван на яхте Абрамовича

«Я дважды был на его яхте. Когда мы туда приехали первый раз, то уже был вечер. Нас угостили «Маргаритой». А у Абрамовича на яхте белоснежные диваны… В итоге то ли я, то ли жена пролила коктейль на диван. Я сразу же прикрыл пятно и подумал: «Блин, мне теперь не вернуться в «Челси». Было очень неудобно», — рассказал Смертин в интервью на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».